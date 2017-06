De Gendt toont klasse in eerste rit Dauphiné

De eerste etappe in het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Thomas De Gendt. De renner van Lotto-Soudal loste op de laatste beklimming van de dag zijn medevluchter Axel Domont en kwam in Saint-Étienne solo aan.

Direct na het startschot regende het aanvallen. Uiteindelijk mochten zeven man, onder wie De Gendt, een groot gedeelte van de dag voorop rijden. In de finale dicteerde De Gendt het tempo en moesten ze een voor een lossen uit het wiel van de dertigjarige Belg.

De eerste rit was meteen een zware kluif voor de 176 renners: ze kregen acht heuvels voor de kiezen. Op de finish bestond het peloton, dat op een minuut van De Gendt eindigde, nog slechts uit een veertigtal renners.

Opwarmen voor de Tour

Veel renners die volgende maand hun opwachting zullen maken in de Tour de France, testen nu hun benen in de Dauphiné. Onder anderen Chris Froome, Alejandro Valverde, Romain Bardet, Richie Porte en Alberto Contador kijken de komende dagen op welk niveau hun conditie zich bevindt.