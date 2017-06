Nadal maakt haast van tiende titel op Roland Garros

Nadal stond vrijdag in een masterclass graveltennis maar één game af tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Ondanks de duidelijke cijfers had de Spanjaard het ditmaal een stuk lastiger.

Bautista, de nummer 18 van de wereld, vocht voor wat hij waard was en liet bij vlagen uitstekend tennis zien. Toch kon hij Nadal nooit pijn doen. De veertienvoudig grandslamwinnaar haalde nagenoeg alles terug en was met name met zijn forehand weer prima op dreef.

Wie nu?

Nadals volgende tegenstander wordt Milos Raonic of Pablo Carreno Busta. "Allebei topspelers. Dus ik zal weer op mijn best moeten zijn", luidde de vooruitblik van Nadal.