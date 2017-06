Hengeloër in Londen: 'Ik hoorde mensen schreeuwen, in paniek raken'

Justin Lohn uit Hengelo was gisteravond aan het werk in een hotel in Londen, toen even verderop de aanslag op London Bridge werd gepleegd.

Het Hilton Hotel, waar Lohn werkt, staat een paar honderd meter van de brug en het uitgaansgebied Borough Market. "Ik was in de skylounge op de bovenste verdieping en een van de gasten wees naar de Bridge: 'Kijk daar, kijk daar!'", vertelt Lohn aan RTV Oost. "Toen zag ik de brug en wat daar allemaal gebeurde."

Lohn herinnert zich elk detail van gisteravond nog: "Ik hoorde mensen schreeuwen, in paniek raken. We moesten met z'n allen van het dakterras af en naar beneden."

Uitchecken

Het hotel werd afgesloten; niemand mocht er nog in of uit. "Wij moesten met het personeel alle deuren bewaken, want de daders zouden nog rondlopen. Dus ik heb een uurtje geslapen en daarna moest ik een achterdeur bewaken."

Rond 04.00 uur in de ochtend ging het hotel weer open.

Volgens Lohn waren er gasten die vanwege de aanslag eerder hebben uitgecheckt. "Die voelden zich helemaal niet veilig en wilden persé enkele dagen eerder weg." Zelf is hij minder bang. "Je kunt dit soort dingen ook niet voorkomen, het gebeurt. Dus ik loop nu niet angstig om me heen te kijken. Maar gisteren in het hotel had ik wel echt veel stress."

Schoolreis geannuleerd

Het Valuascollege in Venlo kiest de veiligheid van de leerlingen boven alles. De schoolreizen naar Londen van komende week zijn geannuleerd naar aanleiding van de aanslag. Dat schrijft de directie op Facebook. "Op dit moment vinden wij het onverantwoord onze leerlingen en medewerkers op reis te laten gaan naar een gebied waar het onrustig is."

Ouders en leerlingen worden vandaag geïnformeerd over het besluit. Volgens de regionale nieuwssite 1Limburg gaat de school kijken naar een nieuwe invulling van de lesweek.