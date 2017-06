Predators brengen spanning terug in strijd Stanley Cup

James Neal tekende voor de 3-1 aan het slot van het tweede bedrijf. Goalie Pekka Rinne capituleerde nog op het eerste schot, maar was met 27 saves vervolgens waardevol voor Nashville, dat debuteert in de finale van de NHL.

De stand in de best-of-7 is nu 2-1 voor de Penguins. Het volgende duel is komende dinsdag, ook in Nashville.