Duizend gewonden door paniek in Turijn bij kijken Champions League-finale

Bij gedrang tijdens het kijken naar de Champions League-finale zijn gisteravond in Turijn zo'n duizend mensen gewond geraakt. De meesten zijn lichtgewond. Zeven mensen zijn zwaargewond, onder wie een tienermeisje en een jongen van 7 jaar. Aanvankelijk werd gesproken over 200 gewonden, maar dat aantal is flink opgelopen.

De fans keken samen op het San Carlo-plein, in het centrum van de stad, op schermen naar de finale tussen Juventus en Real Madrid, die in Cardiff in Wales werd gespeeld. Plotseling brak er paniek uit en gingen de voetbalfans rennen. Daardoor kwamen supporters in de verdrukking en werden ze onder de voet gelopen.