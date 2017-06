Wekdienst van 4 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Real Madrid opnieuw de beste van Europa

De Spaanse voetbalploeg heeft voor de twaalfde keer de belangrijkste Europese beker voor clubteams gewonnen. Real Madrid was met 4-1 te sterk voor Juventus in de finale van de Champions League. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de cup dat een club de titel weet te prolongeren. Volgens Cristiano Ronaldo heeft de peptalk van coach Zinedine Zidane in de rust de club door de wedstrijd heen geholpen.