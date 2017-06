Rood-witte linten tussen de bomen in natuurgebied Achterveld

Twee agenten rollen het lint op dat tussen de bomen zat gespannen. De hele dag zijn tientallen mensen van het onderzoeksteam bezig geweest bij de Emelaarsweg in Achterveld. Duikers, specialisten in witte pakken en politiemensen kamden het terrein af. Zo veel mogelijk sporen veilig stellen en verzamelen, was de opdracht. Tot aan het begin van de avond bleef het natuurgebied afgesloten voor publiek. De laatste ME busjes vertrekken. Nu klinkt alleen nog de roep van een koekoek en wat fazanten. Drie hazen vertonen zich in het veld. Het is een warme dag geweest, in de koele avond maken fietsers een laatste rondje.

Dat lint, de vader van het veertienjarige meisje uit Hoevelaken heeft het zien hangen. Zijn dochter fietst die vrijdagmiddag de gebruikelijke tocht van haar school, in het buurtschap De Glind, naar huis in Hoevelaken. Een minuut of twintig doet ze er meestal over. Maar dit keer is ze veel langer onderweg. Haar vader stuurt wat appjes. Waar ze blijft. Zijn berichten worden niet beantwoord. Hij gaat daarom op zoek en rijdt de route die zijn dochter altijd fietst.

In Achterveld, treft hij een rood-wit lint waarmee het bospad naar het natuurgebied is afgesloten. Er staan politiewagens en veel agenten. Een wandelaar heeft in het water een lichaam zien drijven; ze blijkt door een misdrijf om het leven gekomen.

Als het gebied is vrijgegeven lopen we het bosweggetje in. Onder een bordje van het Utrechts Landschap hangt het verzoek de hond aan de lijn te houden. Anders worden de ree├źn, de dassen, de vossen en andere vaste bewoners gestoord. Aan de randen van het pad staan bramenstruiken, het gras schiet hoog op en er groeien varens. We komen uit bij een beek en een open stuk land. Dat het hier ergens gebeurde, zo prachtig als het is, zegt de cameraman.

We lopen terug naar de weg en horen geraas. Het is lucht die ergens uit ontsnapt. Boven ons zien we een ballon. Hij zweeft over het gras waar de hele dag de politiewagens stonden. Ruimte genoeg om te landen. Het is alsof wordt geaarzeld. Hij glijdt door. Misschien maar beter ook. Dit gebied is vandaag geen geschikte plek om neer te komen met een luchtballon.