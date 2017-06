Peptalk Zidane hielp Real langs Juventus

De peptalk van coach Zinedine Zidane in de rust was precies wat Real Madrid nodig had om Juventus op de knieën te krijgen, volgens Cristiano Ronaldo die in de Champions League-finale in Cardiff met twee goals een flink aandeel had in de 4-1 zege.

"Zidane stak ons een hart onder de riem en maakte ons duidelijk dat hij heel erg in ons geloofde", aldus de Portugees, die de afgelopen weken af en toe een wedstrijd liet lopen en toegaf daar aan het eind van het seizoen veel baat bij te hebben gehad.

Ongelooflijk jaar

"Het is een ongelooflijk jaar voor ons geworden. We zijn het eerste team dat de Champions League twee keer op rij wint. Opnieuw een record voor ons. De spelers verdienen dat ook. En ik ook, omdat ik twee keer scoorde en de topscorer ben in de Champions League", aldus de maker van twaalf doelpunten in Europa.

Toni Kroos prees zich gelukkig met zijn trefzekere ploeggenoot. "Ik had niet gedacht dat het mogelijk was om de Champions League nog een keer te winnen. Eén keer is al enorm lastig. Cristiano is erg belangrijk voor ons. Je hebt iemand nodig die scoort en dat deed hij wederom."