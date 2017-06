De wereldschaatsbond ISU heeft de organisatie van de EK afstanden van 2020 toegewezen aan Nederland.

Ons land had voor 2018 en 2019 al de WK allround (in het Olympisch Stadion in Amsterdam) en de WK sprint (Thialf) toegewezen gekregen.

Met ingang van 2020 zullen de WK sprint en de WK allround gecombineerd worden afgewerkt. Het is nog niet duidelijk waar het eerste combinatietoernooi zal worden gehouden.