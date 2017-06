Basketbalsters Lekdetec pakken laatste strohalm

Waren de vorige vijf duels al spannend, nu was er drie kwarten lang sprake van een ware thriller. Voor de pauze had Grasshoppers telkens een miniem gaatje en na rust Lekdetec, maar het verschil was nooit groter dan vier punten.

In de slotfase ging het helemaal mis voor Grasshoppers. Nadat het zeven minuten voor tijd op 38-38 was gekomen, lukte er niets meer.

Zelfs de vrije worpen werden gemist en Lekdetec liep aan de hand van de zussen Jill en Loyce Bettonvil tien punten weg. Bij Lekdetec speelde Karin Kuijt tegen haar haar zussen Ilse, Fleur en Sonja van Grasshoppers.

Maandag valt de beslissing in Bemmel.