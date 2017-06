Lesbische vrouw Rotterdam mishandeld omdat ze hand in hand liep

Een 18-jarige lesbische vrouw is in Rotterdam mishandeld omdat ze met haar vriendin hand in hand liep. Ze liep daarbij blauwe plekken en kneuzingen op.

De vrouw ging vorige week dinsdag naar de bioscoop en wandelde na afloop met haar vriendin op het Schouwburgplein, meldt de politie nu. Een ander meisje zag de twee hand in hand lopen en zei daar wat van.

Vuistslagen

Daar bleef het niet bij: ze liep op de vrouw af, omklemde haar nek en gaf haar meerdere vuistslagen in het gezicht en in haar buik. Een jongen, die met de dader was, gaf haar een trap tegen haar schouder.

De politie zegt dat de dader ongeveer 15 jaar oud is. De jongen wordt zo'n 12 jaar oud geschat.