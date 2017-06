Doden bij schietpartij in Mexicaanse bar

Bij een schietpartij in een café in de Mexicaanse grensstaat Chihuahua zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 22 anderen raakten gewond.

Volgens lokale media kwam de man met een AK-47 naar het café en begon hij in te schieten op de groep mensen. Wie er voor de aanval verantwoordelijk is weten de autoriteiten nog niet. Ook is niet bekend wat er met de dader is gebeurd.

De staat Chihuahua staat bekend als onveilig. Het is onderdeel van de 'gouden driehoek', een bolwerk van het Sinaloakartel, het grootste Mexicaanse drugskartel. In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen in de staat 484 mensen om het leven als gevolg van geweld. Vorig jaar waren dat er 306 in dezelfde periode.