Mathieu van der Poel grijpt macht in Boucles de la Mayenne

Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe in Boucles de la Mayenne op zijn naam geschreven en meteen ook de leiderstrui veroverd. De Beobank-renner, die derde werd in de proloog en tweede in de eerste rit, sprintte aan het slot van de 180 kilometer lange rit van Chantrigné naar Hambiers naar de zege.

Op twee kilometer van de meet strandde een vlucht van Christophe Riblon en David van der Poel, Mathieu's broer en ploeggenoot. De Fransman was in de finale aangesloten bij een groep vroege vluchters, onder wie Gediminas Bagdonas en Van der Poel.

Dat drietal nam op tien kilometer van de finish de leiding, waarna Bagdonas zich de longen uit het lijf fietste voor ploeggenoot Riblon. De inspanningen van de Litouwer bleken echter vergeefse moeite.

Van der Poel loste Johan Le Bon af als klassementsleider. De Fransman van FDJ begint morgen met een achterstand van één seconde aan de slotetappe van de meerdaagse koers.