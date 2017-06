Lang wachten voor Pinkpop in Landgraaf

Wat er precies wordt gedaan om het festivalterrein te beveiligen, wil de politie niet zeggen. Op foto's is te zien dat er op de weg voor het festival betonnen blokken zijn geplaatst om te voorkomen dat er een auto of een vrachtwagen het terrein op kan rijden.

Tot dusver verloopt Pinkpop rustig, zegt de politiewoordvoerder die vanmorgen ook even bij het festival was. "We gaan ervan uit dat het een veilig en gezellig festival wordt."

Rock am Ring

Gisteren werd een deel van het avondprogramma van het Duitse muziekfestival Rock am Ring geschrapt vanwege terrorismedreiging. Vanmorgen werd besloten dat het feest toch door kon gaan.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Duitsland heeft de organisatie van Pinkpop met de gemeente en andere betrokkenen overlegd, maar er is besloten het festival niet af te gelasten.

"We hebben een statement naar buiten gebracht dat we voldoende zekerheid hadden dat we dit festijn gewoon door konden laten gaan", zegt Raymond Vlecken, burgemeester van Landgraaf. De burgemeester wijst erop dat er al allerlei veiligheidsmaatregelen waren genomen.

Veilig

1Limburg sprak met wat festivalgangers over de gebeurtenissen in Duitsland. "Ik heb het een beetje mee gekregen, maar ik heb besloten me er niks van aan te trekken", zegt een van de bezoekers. "Omdat ik zo goed gefouilleerd werd, voel ik me wel veilig", zegt een ander.

Vanavond staat onder meer tieneridool Justin Bieber op de planken bij Pinkpop. Ook Kensington, Chef'Special en Ronnie Flex treden op. Dj Martin Garrix sluit de avond af. Het festival duurt nog tot maandag.