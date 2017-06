Week in beeld: roze trui in Maastricht, groen statement in Parijs

Het is de week van Tom Dumoulin. De wielrenner is de eerste Nederlander die de Giro d'Italia wint. Op de laatste dag verslaat hij zijn directe concurrent in een spannende tijdrit, waardoor hij als eerste eindigt in Milaan. Dumoulin wordt in zijn geboortestad Maastricht groots gehuldigd.

Herman Tjeenk Willink neemt het stokje over van formateur Edith Schippers, die het niet is gelukt om nieuw kabinet te formeren. En in Rhenen mogen de twee reuzenpanda's van Ouwehands Dierenpark voor het eerst naar buiten.

De Amerikaanse president Trump besluit dat de VS uit het klimaatakkoord stapt en het Duitse rockfestival Rock am Ring wordt op de eerste dag stilgelegd na terreurdreiging. Loos alarm blijkt later.

Dat en meer in de week in beeld.