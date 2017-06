PvdA: Vluchtelingenverdrag niet aanpassen

Het Vluchtelingenverdrag hoeft niet te worden aangepast. Dat zegt de PvdA in de Tweede Kamer naar aanleiding van uitspraken van burgemeester van Rotterdam en PvdA-prominent Aboutaleb.

Aboutaleb pleit er in het AD en Het Parool voor op een andere manier naar de vluchtelingenstroom te kijken. Hij benadrukt dat het basisrecht om te vluchten overeind moet staan als iemands leven wordt bedreigd.

Doorgeefluik

Maar volgens hem is het Vluchtelingenverdrag niet bedoeld "als doorgeefluik voor miljoenen mensen". In plaats van nog meer vluchtelingen op te nemen, moet er volgens de Rotterdamse burgemeester veel meer aan ontwikkelingssamenwerking worden gedaan.

Aboutaleb vindt dat er alleen maar vluchtelingen kunnen worden toegelaten "in een mate die Europese burgers accepteren. Solidariteit betekent niet: nog meer ongecontroleerde migratie. Daar is het draagvlak te beperkt voor in Europa."