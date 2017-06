Opleving Dragons komt te laat, Köln naar finale EHL

Rot-Weiss Köln heeft de finale van de Euro Hockey League bereikt. Köln won de eerste halve finale met 5-3 van het Belgische KHC Dragons. Later vanmiddag (15.30 uur) speelt Oranje-Rood uit Eindhoven de tweede halve finale tegen het Engelse Wimbledon.

In het tweede kwart van de wedstrijd kwam Köln door drie goals in vier minuten op een 3-0 voorsprong. De Duitsers maakten er in het vierde kwart zelfs 5-0 van. In de laatste drie minuten kwam Dragons zelfs nog terug tot 5-3, maar meer zat er voor de club niet in.

Het is voor het eerst dat Köln in de finale staat van de EHL. Het schakelde in de achtste finales titelhouder Kampong uit.