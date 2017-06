Explosie bij begrafenis na heftige demonstraties Kabul

Bij een aanslag bij een begrafenis in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn volgens een ooggetuige zeker twaalf mensen om het leven gekomen en achttien mensen gewond geraakt. Volgens lokale media waren er drie explosies.

De begrafenis was van de zoon van een senator. Hij was een van de mensen die gisteren om het leven kwamen bij een demonstratie. De betogers eisten naar aanleiding van een grote zelfmoordaanslag eerder deze week maatregelen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Op meerdere plekken in de stad raakten de demonstranten in gevecht met de politie.

In de diplomatenwijk in Kabul kwamen woensdag zeker negentig mensen om het leven. De wijk, niet ver van het presidentieel paleis, is sindsdien afgesloten.