Abortus voor verkracht 11-jarige meisje, man van 61 vast

Een 61-jarige man uit Brunssum wordt ervan verdacht dat hij een meisje van 11 heeft verkracht en zwanger heeft gemaakt. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer zich in een ziekenhuis meldde voor een abortus, schrijft De Limburger.

De zaak speelde vorig jaar. Toen het meisje zich meldde om haar zwangerschap van zestien weken af te breken, lichtte het ziekenhuis de autoriteiten in. Dat leidde tot de arrestatie van de verdachte.

Het meisje herinnert zich niets van de verkrachting. In haar haar zijn sporen van een kalmeringsmiddel gevonden. Vermoed wordt dat de dader haar daarmee heeft bedwelmd.

Vriend van vader

De verdachte is volgens De Limburger een vriend van de vader van het meisje. Mogelijk heeft hij haar vaker dan één keer verkracht.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak enige tijd stilgehouden uit eerbied voor het slachtoffer. Gisteren was er een pro-formazitting over de zaak. De verdachte zwijgt. Volgens zijn advocaat is hij psychisch nog niet klaar om een verklaring af te leggen.