Wekdienst van 3 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen!

Veel bewolking met hier en daar ook opklaringen. Vooral in het oosten kan een enkele bui voorkomen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden.

Wetsuit-pionier Jack O'Neill overleden

In Californië is Jack O'Neill, oprichter van het watersportmerk O'Neill, overleden. De Amerikaanse surfer maakte begin jaren 50 als een van de eersten ter wereld een wetsuit. Hij surfte destijds bij San Francisco en wilde langer in het koude water van de Stille Oceaan kunnen blijven.

Hij zette een eigen surfzaak op en kwam met zijn eigen watersportmerk O'Neill. Het bedrijf zou uitgroeien tot de grootste verkoper van wetsuits ter wereld. Jack O'Neill werd 94 jaar.