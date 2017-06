Ariana Grande bezoekt kinderziekenhuis slachtoffers Manchester

Eerder bezocht ook koningin Elizabeth het Royal Manchesters Children's hospital. Zij vertelde de kinderen dat ze de popster zelf ook een erg goede zangeres vindt.

Justin Bieber

Grande is niet de enige popster die dit weekend in Manchester is voor de gewonde kinderen. Onder meer Justin Bieber, Miley Cyrus, en Coldplay zullen ook optreden op het One Love Manchester benefietconcert dat morgen wordt gehouden. One Love Manchester wordt live uitgezonden op de Facebook-pagina en het YouTube-kanaal van Ariana Grande, de BBC en het kanaal van Disney.

De opbrengst van het concert gaat naar een speciaal fonds dat de stad Manchester en het Rode Kruis hebben opgezet voor de slachtoffers van de aanslag.