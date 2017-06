Volkstuintjes vaker in de knel door huizen en crematoria

Vaak worden het langslepende conflicten. "Hier zijn tien jaar geleden 105 volkstuintjes geschrapt, om plaats te maken voor een crematorium", zegt voorzitter Ben Rooseboom de Vries van de Heerhugowaardse volkstuindersvereniging De Groene Waard. "Een nieuw complex werd toen beloofd, maar daar zijn we dus nog steeds mee bezig."

En dat zet kwaad bloed. "De volkstuinders komen heel erg in de knel. Ik ben heel erg teleurgesteld", zegt een tuinierster in Heerhugowaard. "Een hoop gesol en gezeur, nog steeds hè. Wij voelen ons niet serieus genomen. Wij willen gewoon lekker tuinieren hier, met elkaar. We genieten ervan, het is ontspannend."

Bloemkolen

Ook Rooseboom de Vries vindt dat gemeentebestuurders weinig oog hebben voor het belang van moestuinen. "Ik snap wel dat die grond soms heel veel geld kan opleveren, maar zo'n volkstuincomplex is gewoon hartstikke belangrijk. Het is niet oubollig. Wij kunnen de kinderen laten zien dat aardappelen en bloemkolen niet uit de supermarkt komen, maar hier uit de grond."

Maar het draait niet alleen om geld, zegt Ruud Grondel, voorzitter van de AVVN. "Het gaat ook om ruimte en bereikbaarheid. Vaak is de stad in de loop der jaren om de tuinen heen gegroeid, ze zitten in het weefsel. Het zijn nu interessante locaties voor stadsplanners."

Grondel geeft een tip aan hobbytuinders die hun plekje niet willen kwijtraken. "Zorg dat anderen ook welkom zijn. Wees een park niet alleen voor jezelf, maar ook voor de stad."