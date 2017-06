Wetsuit-pionier Jack O'Neill overleden

In zijn huis in Californië is de Amerikaanse surflegende Jack O'Neill overleden. Hij was 94 jaar.

O'Neill was een fanatiek surfer en fabriceerde begin jaren 50 als een van de eersten ter wereld een wetsuit. Hij surfte destijds bij San Francisco en wilde langer in het koude water van de Stille Oceaan kunnen blijven.

"Mensen lachten ons aanvankelijk uit om die wetsuits", zei O'Neill. "Totdat ze zagen dat wij als eersten het water ingingen en er als laatsten uitkwamen." O'Neill droeg een ooglapje nadat hij tijdens het surfen zijn plank in zijn linkeroog had gekregen.

Surfen als therapie

Hij zette in San Francisco een eigen surfzaak op en verkaste eind jaren 50 naar Santa Cruz, waar hij een tweede winkel opende. Daarmee legde hij de basis voor zijn watersportmerk O'Neill. Het bedrijf zou uitgroeien tot 's werelds grootste verkoper van wetsuits.

"Surfen was voor mij een soort therapie", zei O'Neill. "Ik sprong in de oceaan en ik voelde me weer goed. Ik pakte een golf en alles was oké."