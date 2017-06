Gemeenten willen boetes voor malafide zorgaanbieders

Zorgaanbieders die frauderen met facturen moeten als het aan de gemeenten ligt hoge boetes krijgen. Ad van Mierlo van de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit daarvoor in Trouw.

Nu is het nog zo dat foute zorgaanbieders alleen maar de onterecht ontvangen declaraties moeten terugbetalen aan de gemeente. Als het aan Van Mierlo ligt, komt daar snel verandering in. "Die boetes moeten bestaan uit flinke bedragen, die een risico kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van een malafide zorgaanbieder", zegt hij in de krant.

Van Mierlo adviseert gemeenten die vragen hebben over zorgfraude. Inmiddels hebben 70 van de bijna 400 gemeenten hulp gezocht.

Precieze cijfers over zorgfraude heeft Van Mierlo niet, maar het gaat over miljoenen. Hij vindt dat de gemeentelijke controle op de fraude beter kan. Zo'n 80 gemeenten hebben op dit moment nog geen toezichthouder aangesteld.