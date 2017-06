Krumins verovert WK-ticket op 5.000 meter

Susan Krumins heeft bij wedstrijden in Nijmegen een WK-ticket veroverd op de 5.000 meter. Met 15.21,18 bleef ze een fractie onder de limiet van 15.22.

Krumins (voorheen Kuijken) eindigde in Nijmegen net naast het podium. De zege ging naar de Oegandese Stella Chesang, die 15.17,91 liet noteren. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Krumins achtste op de 5.000 meter en veertiende op de 10.000 meter. Bij de EK in 2014 greep ze brons op de 5.000 meter.

Sifan Hassan voldeed begin mei al aan de limiet voor de WK in Londen. In het Amerikaanse Stanford won ze toen in 15.13,25. Afgelopen weekeinde dook ze met 14.41,24 ruim onder het Nederlands record, dat Lornah Kiplagat in 2003 vestigde.