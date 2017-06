Acht vestigingen Holland Casino dicht door staking

Holland Casino heeft vanavond acht van de dertien vestigingen moeten sluiten vanwege stakende werknemers. Die legden om 22.00 uur het werk neer. De andere vijf vestigingen zijn open, maar er is een beperkt spelaanbod.

Het is de 27ste staking bij Holland Casino in zeven weken. Wel is het voor het eerst dat werknemers in alle vestigingen het werk neerleggen, eerder ging het om afzonderlijke werkonderbrekingen.

De vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Valkenburg zijn dicht. De casino's in Breda, Rotterdam, Scheveningen, Venlo en Zandvoort zijn beperkt open.

Nieuwe cao

Vakbonden FNV, De Unie en ABC praten al ruim een jaar met Holland Casino over een nieuwe cao, maar vooralsnog zonder resultaat. Ze eisen een meer salarisverhoging dan Holland Casino wil bieden. Er werken zo'n 3000 mensen in de vestigingen.

Ook willen de bonden meer baangaranties. Het bedrijf is nu nog in handen van de Staat, maar die wil de aandelen verkopen. Medewerkers vrezen dan hun baan te verliezen.