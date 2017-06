Na vier jaar mag Irak weer thuis spelen

Voor het eerst sinds 2013 heeft Irak weer een wedstrijd op eigen bodem gespeeld. Onder het toeziend oog van meer dan 60.000 Irakezen werd in Basra Jordanië in een vriendschappelijk duel met 1-0 verslagen. Maar het was niet het resultaat dat telde.

Door de onrust in het land en de opkomst van IS verbood de FIFA in 2013 internationale wedstrijden op Iraaks grondgebied. Daardoor was Irak gedwongen vier jaar lang thuiswedstrijden buiten de landsgrenzen af te werken, in zogeheten neutrale stadions.

Inmiddels heeft de FIFA het verbod opgeheven, al geldt in eerste instantie nog wel een proeftijd van negentig dagen. Als het in die periode rustig blijft, speelt Irak de volgende wedstrijden ook echt thuis.