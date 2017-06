Haags raadslid noemt Israëlische scholieren 'terroristen in wording'

Het Haagse raadslid van de Partij van de Eenheid plaatste de tweet op zijn Facebookpagina met daarbij de tekst: "Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters."

Reactie SGP

Tegen Omroep West zegt Khoulani dat hij achter zijn uitspraken blijft staan. Volgens hem staat de SGP "als een blok achter de die hard zionisten in Israël".

Een woordvoerder van de SGP is kort in een reactie. "Dit zegt meer over die man dan over Kees van der Staaij en zijn bezoekers."

'Leve ISIS!'

Khoulani kwam al eerder in het nieuws door zijn uitspraken. Zo schreef hij drie jaar geleden op Facebook: "Leve ISIS! Op naar Bagdad om dat schorem aan te pakken."

Van die opmerking heeft hij nog steeds spijt. Hij bood later wel zijn excuses aan en liet weten dat hij ISIS toen zag als bevrijdingsleger en niet als de organisatie waar het huidige IS voor staat.