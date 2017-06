Italiaanse steden met de handen in het haar: overal zijn toeristen

Rome kampt met enorme drukte en het is niet de enige stad in Italië die last heeft van de enorme toeristenstroom. Steden als Venetië, Florence, de wereldberoemde vissersdorpjes Cinque Terre en Rome gaan maatregelen nemen om de drukte te beperken.

De gemeentebesturen zitten al jaren met de handen in het haar. De toeristenstroom naar Italië groeit gestaag en kwam volgens EU-cijfers vorig jaar uit op 131 miljoen overnachtingen per jaar. Dat betekent op jaarbasis dus twee buitenlandse bezoekers per inwoner binnen de Italiaanse landsgrenzen.

Rotzooi op de eeuwenoude straten

En hoewel de Italianen zich netjes over het land verdelen gaan de toeristen voornamelijk naar de hotspots. Sinds 2004 is het aantal toeristen in Venetië bijvoorbeeld gestegen van jaarlijks 2,8 miljoen naar bijna 5 miljoen nu. Dat levert drukte op in de straten, in het openbaar vervoer en rotzooi op de eeuwenoude straten.

Dus komt elke gemeente met zijn eigen oplossing. In Venetië krijgen inwoners voorrang in het openbaar vervoer op toeristen. Ook is er een moratorium op het openen van fastfoodwinkeltjes zoals kebabshops om meer troep te voorkomen. En gisteren besloot de burgemeester dat er geen nieuwe hotels meer mogen komen in het historische centrum.