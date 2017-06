Conservatief Ierland krijgt homoseksuele premier met migratieachtergrond

Ierland krijgt zeer waarschijnlijk een homoseksuele premier: Leo Varadkar, zoon van een immigrant uit India. Hij komt openlijk uit voor zijn homoseksualiteit.

Varadkar is officieel benoemd tot partijleider van de regerende partij Fine Gael en neemt binnenkort waarschijnlijk het stokje over als minister-president. Hij is een politicus uit de rechtervleugel van de centrum-rechtse partij.

Zijn voorganger Enda Kenny kondigde vorige maand zijn ontslag aan. Kenny kreeg in de afgelopen maanden veel kritiek. Hij was onder meer betrokken bij een schandaal binnen de politie.

Homominister

Varadkar was hiervoor arts en minister van Gezondheidszorg. Hij kwam in 2015 openlijk uit voor zijn homoseksualiteit, in aanloop naar een referendum over het homohuwelijk. Hij kreeg daar veel lof voor.

De keuze voor Varadkar als de nieuwe partijleider is opmerkelijk in het voornamelijk katholieke Ierland. Volgens verschillende media is dit een teken van modernisering en liberalisering in het land.

Ook de jongste

Varadkar wordt met zijn 38 jaar tevens de jongste premier die Ierland gekend heeft.

De parlementsleden moeten zich nog uitspreken over het premierschap van Leo Varadkar. De verwachting is dat zij dat op 13 juni, tijdens de eerstvolgende zitting, zullen doen.