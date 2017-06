Hackers kunnen je straks niet meer afluisteren dankzij kwantuminternet

In theorie kunnen de verstrengelde deeltjes met elkaar blijven communiceren, ook al liggen ze mijlenver uit elkaar. In de praktijk lukt dat nog niet. "Als we langere afstanden afleggen zien we dat de verstrengeling steeds zwakker wordt. Dat komt bijvoorbeeld door fouten in de apparatuur of door ruis in de omgeving", legt Hanson uit.

Destilleren

De Delftse wetenschappers hebben nu ontdekt hoe ze die verstrengelde deeltjes sterker kunnen maken, zodat ze ook op een langere afstand met elkaar kunnen blijven communiceren. "Wat we doen is dat we niet één verstrengeld paar maken, maar we maken er meerdere. Die paren zijn allemaal niet zo heel goed, maar door iets slims te doen, kunnen we vanuit die vele slechte verstrengelde paren één heel goede halen", zegt Hanson.

"Dat noemen we destilleren, net zoals je sterke drank destilleert uit ingrediënten die zelf niet hoog alcoholisch zijn." Dit proces wordt vervolgens herhaald tot het de sterkte heeft bereikt die nodig is om de teleportatie te kunnen doen.