Nieuwe sportief directeur PSG, positie Kluivert onzeker

Patrick Kluivert moet bij Paris Saint-Germain een nieuwe sportief directeur naast zich dulden. Antero Henrique is vrijdag gepresenteerd bij de club uit Parijs, als opvolger van de in april opgestapte Olivier Letang.

Kluivert is sinds dit seizoen als technisch directeur werkzaam bij PSG. Daar coördineert de voormalig topscorer van onder andere Ajax het aan- en verkoopbeleid en houdt hij zich bezig met de jeugdopleiding. Of de komst van Henrique gevolgen heeft voor zijn positie bij de club is nog onduidelijk.

De Portugees Henrique komt over van FC Porto, waar hij van 1990 tot september 2016 in verschillende functies werkzaam was.