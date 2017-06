Djokovic maakt ruzie in Parijs, maar overleeft vijfsetter

Schwartzman had in zijn enige eerdere duel met Djokovic, tijdens de US Open in 2014, slechts zeven games weten te maken. Dit keer beet hij aanmerkelijk venijniger van zich af. Ondanks een 4-1 achterstand wist de Argentijn de eerste set te winnen. Djokovic probeerde de rally's rustig op te bouwen, maar kreeg geregeld een verwoestend forehand van Schwartzman om de oren.

Nadat Schwartzman ook de derde set had gewonnen, zakte zijn niveau. De krachten vloeiden weg, fysieke ongemakken namen toe en hij won in de resterende twee sets nog maar twee games.