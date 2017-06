VID: recorddrukte op snelwegen door pinksterverkeer

Het is op de snelwegen extreem druk geweest door vakantieverkeer. De Verkeersinformatiedienst (VID) zegt dat het pinksterrecord van vorig jaar gebroken is. Toen stond er op het hoogtepunt 372 kilometer file, nu was dat bijna 400.

Veel mensen gaan vanwege Pinksteren een lang weekend weg en daardoor stond er rond 16.00 uur al 250 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land was het druk. De ANWB spreekt van een "zware spits".

Voor zover bekend heeft de drukte niet tot ernstige ongelukken geleid.