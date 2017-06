Voorsprong Britse Conservatieven verder geslonken

De Britse Conservatieve partij ziet in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 8 juni zijn voorsprong op Labour wegsmelten. Twee weken geleden stond de partij van premier May nog 15 procentpunten voor op Labour, nu is dat gedaald naar 5. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zou de Conservatieve partij 45 procent van de stemmen binnenhalen, tegen Labour 40.

De voor de Conservatieven alarmerende peiling werd gehouden door bureau Ipsos MORI en gepubliceerd door de London Evening Standard.

Die percentages kunnen vertekend worden door het districtenstelsel, maar de trend is duidelijk. Conservatieven gaan omlaag, Labour gaat omhoog. Ook de Poll of Polls, een gemiddelde van toonaangevende peilingen, laat een daling van de Conservatieven zien en een sterke stijging van Labour.

Makkelijk succesje

Het leek een makkelijk succesje te worden voor premier May. Half april kondigde ze volkomen onverwacht vervroegde verkiezingen aan. Ze stond goed in de peilingen en de oppositie was door de leiderschapscrisis binnen Labour hopeloos verdeeld.

De meerderheid die de Conservative Party in de Commons nu heeft is flinterdun. En met een controversieel megaproject als brexit kan May wel wat meer steun gebruiken. Plotselinge, vervroegde verkiezingen leek het voor de hand liggende antwoord. Ook al had ze bij haar aantreden beloofd dat in geen geval te doen.

Debacle

Een zeker succes dreigt nu te veranderen in een groot debacle. Voor een deel heeft ze dat aan zichzelf te wijten.

Keer op keer hamert ze erop dat het land behoefte heeft aan een "sterke leider", zeker als het Verenigd Koninkrijk wordt losgeweekt van de Europese Unie. Maar tijdens haar optredens komt ze niet altijd heel sterk over. Ook is ze vaag over hoe het Verenigd Koninkrijk er na de brexit uit zal zien en dat maakt sommige kiezers toch een beetje zenuwachtig.

Verkiezingsprogramma

Ook speelt een akkefietje rond het verkiezingsprogramma van de Conservatieven een rol. Daarin staat met zoveel woorden dat als je zorgkosten hoog oplopen, je dan je eigen huis moet opeten. Maximaal 100.000 pond mag je houden. Toen de discussie hierover losbarstte, liep de populariteit van May heel snel terug. Wat ook niet hielp is dat May de afgelopen week wegbleef bij een groot tv-debat.

Toch is het zeer de vraag of Labour een meerderheid haalt. De partij is tot op het bot verdeeld en het lukt Corbyn niet om iedereen achter zich te krijgen. Ook hij lijkt geen vastomlijnd plan te hebben voor na de brexit. Op veel andere dossiers blijft hij vaag. En daar houden kiezers evenmin van.