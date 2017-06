Vijftien kinderen in Zuid-Sudan overleden door slechte vaccinatie

In Zuid-Sudan zijn vijftien jonge kinderen overleden nadat ze waren gevaccineerd tegen de mazelen. Volgens het ministerie van Gezondheid komt dat door een menselijke fout. Het vaccin zou niet goed zijn opgeslagen, en alle kinderen zouden zijn gevaccineerd met dezelfde spuit. Soms gebeurde dat door andere kinderen van twaalf jaar oud.

De overleden kinderen waren allemaal jonger dan vijf jaar. Een commissie moet uitzoeken wie er schuldig is aan de fouten en of de families een compensatie krijgen.

De slachtoffers werden allemaal begin mei gevaccineerd in het dorp Kapoeta, maar hun overlijden is nu pas bekendgemaakt. Een aantal andere kinderen is heel ziek geworden van de vaccinatie.

Campagne

De vaccinaties zijn onderdeel van een grote campagne tegen de mazelen in Zuid-Soedan. In totaal moeten twee miljoen kinderen worden inge├źnt. De campagne gaat vooralsnog gewoon door.

In Zuid-Soedan waren in 2016 bijna 2300 gevallen van de mazelen. Er overleden dat jaar volgens de Verenigde Naties 28 mensen aan de ziekte.