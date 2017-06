Japans Lagerhuis gunt Akihito pensioen (maar zijn opvolger nog niet)

De Japanse keizer Akihito is een belangrijke stap dichter bij zijn pensioen. Het lagerhuis heeft een abdicatieregeling goedgekeurd, slechts een handjevol parlementariƫrs stemde tegen. Hoewel de regeling nog door de senaat moet worden goedgekeurd, wordt dat gezien als een formaliteit.

Akihito (83) zinspeelde vorig jaar op aftreden in een zeldzame televisietoespraak. "Ik verkeer nu in goede gezondheid, maar ik weet niet of ik mijn taken in de toekomst nog zo goed kan vervullen als ik dat tot nu toe heb gedaan", zei de heerser, die al aan zijn hart en vanwege prostaatkanker werd behandeld.

Aftreden is ongehoord voor een Japanse keizer; de laatste keer dat het gebeurde was in 1817. In de grondwet, die na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd, is geen abdicatieregeling opgenomen.

Compromis

Om critici uit conservatieve hoek tegemoet te komen werd besloten speciaal voor Akihito een wet aan te nemen. Zijn opvolgers zullen dus niet automatisch zijn voorbeeld kunnen volgen.

In het compromisvoorstel werd ook een aanzet gegeven voor de aanpak van een andere netelige kwestie: de troonopvolging. Al jaren dreigt de keizerlijke bloedlijn uit te sterven, omdat alleen mannen keizer mogen worden. Recentelijk koos Akihito's kleindochter Mako voor de liefde, waardoor ze haar keizerlijke status moest opgeven.

Vrouwen

In de nieuwe wet wordt opgeroepen tot een debat over de vraag of de keizerlijke bloedlijn ook via vrouwen kan worden doorgegeven. Zonen van een keizerlijke dochter zouden dan meetellen voor de troonopvolging. Discussie over of er ooit ook een vrouw de troon zal bestijgen bleek nog een stap te ver.

Verwacht wordt dat Akihito eind volgend jaar zal aftreden, als hij 30 jaar op de troon zit. Kroonprins Naruhito (57) zal hem dan opvolgen.