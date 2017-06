Nibud: beiden parttime werken voordeligst voor ouders

Voor veel stellen is het financieel het voordeligst als beide partners in deeltijd zouden werken in plaats van alleen de minstverdienende. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat samen met vrouwenkenniscentrum Women Inc. een online-rekentool lanceert.

De tool laat zien wat het netto betekent om meer of minder te gaan werken. Bij driekwart van de stellen tussen 25 en 49 jaar, met jonge kinderen, werkt de één fulltime en de ander parttime of niet. Beiden parttime werken zou dus financieel veel gunstiger zijn, maar slechts 8 procent van hen doet dat ook.

Ook voor alleenverdieners rekent de berekenaar uit wat de financiële gevolgen zijn van meer of minder werken.

Combinatiekorting

De meeste ouders zijn anderhalfverdieners, een fulltimebaan voor hem en een halve baan voor haar. Bij 18 procent van de stellen tussen de 25 en 49 jaar (met minderjarige kinderen) werkt de man wel en de vrouw niet.

"Vaak is het de minstverdienende die stopt met werken als er kinderen komen, maar financieel gezien kunnen veel gezinnen erop vooruit gaan als beide partners werk en zorg anders verdelen en beiden (parttime) gaan werken", zegt Gabriëlla Bettonville.

"Dit komt onder andere door de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner krijgt. Dit zie je niet direct terug op de salarisstrook, maar pas aan het eind van het jaar bij de belastingaangifte."

De WerkZorgBerekenaar laat het effect van dit soort heffingskortingen wel zien, waardoor je direct ziet wat financieel gezien de gunstigste arbeidsverdeling is.

Ministerie steunt

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de berekenaar van het Nibud mede mogelijk gemaakt. Minister Bussemaker ziet veel voordelen in het nieuwe hulpmiddel: "Regelmatig zie ik ouders keuzes maken op basis van onvolledige informatie. Veel ouders weten niet wat de kinderopvang kost, of wat de gevolgen zijn van minder werken. Daarom is deze berekening-tool een uitkomst."