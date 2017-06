Antarctica dreigt enorme ijsplaat te verliezen

Er dreigt een enorme ijsplaat los te raken van Antarctica. Een stuk van 350 meter dik ter grootte van de provincie Gelderland (5000 km2) kan daardoor in zee belanden. Dat is dan een van de grootste ijsbergen ooit waargenomen.

Al sinds 2011 zit er een scheur in de ijsplaat Larsen C. De afgelopen dagen is die flink langer geworden. Tussen 25 en 31 mei groeide de breuk 17 kilometer. Doordat de barst ook afboog naar de zee, is er nog maar 13 kilometer te gaan voordat het ijs loskomt.

Onderzoekers verwachten dat de plaat nog deze zomer zal afkalven. Ze spreken van enkele dagen of weken.