Bekerfinale laatste kunstje van iconen vrouwenvoetbal

Hoogendijk: "De ontlading na vijf jaar wachten was zo groot, ik kan nu af en toe nóg niet geloven dat we het hebben geflikt. Of dit ook mijn mooiste seizoen is, vind ik lastig te zeggen. Het contrast met vorig seizoen is vooral enorm, dat was voor mij persoonlijk het minste jaar."

Hoogtepunt

Over het hoogtepunt van hun carrière zijn de twee het onmiddellijk eens: het EK van 2009. Vanuit het niets bereikte Oranje de halve finales. Hoogendijk schoot in de kwartfinales de beslissende strafschop binnen.

"Samen met onze toenmalige trainer Vera Pauw hebben we het vrouwenvoetbal op de kaart gezet", aldus Hoogendijk. "Ik heb dat hele toernooi nog zo scherp op mijn netvlies staan, tot in de kleinste details, het heeft heel veel indruk op me gemaakt."

Koster was dat toernooi de captain van Oranje. "Het heeft zoveel deuren geopend voor het vrouwenvoetbal. We kwamen vanuit het niets, echt fantastisch om mee te maken. Als ik het er met andere speelsters over heb, weet iedereen nog precies wat er gebeurde. We hebben het heel intens beleefd."