Cavaliers kunnen Warriors maar een kwart bijhouden

Golden State bouwde gestaag de voorsprong uit en bracht de marge zelfs een paar keer op 24 punten. Durant kwam tot 38 punten en werd topscorer, Stephen Curry onderscheidde zich met zes driepunters (in totaal 28 punten). Aan de kant van de titelverdediger was James de topscorer met 28 punten.

"We waren slordig in de eerste helft", verklaarde Curry na de wedstrijd. "We misten te veel lay-ups. Gelukkig stonden we verdedigend goed en konden we toch in een 'flow' komen."

Komende zondag staat het tweede duel op het programma, dan ook in Oakland. Daarna vertrekt het circus naar Cleveland voor twee partijen.