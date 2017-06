Rechtszaak: mag neustrimmer van sperma-arts worden onderzocht?

De rechter beslist vandaag of het dna van de in opspraak geraakte spermadokter Jan Karbaat mag worden onderzocht. Enkele donorkinderen, die claimen dat ze verwekt zijn met het sperma van Karbaat, willen een dna-test laten uitvoeren op in beslag genomen spullen van hem.

Vermoed wordt dat de in april overleden directeur zijn eigen zaad gebruikte bij het bevruchten van tientallen vrouwen. De man had een eigen vruchtbaarheidskliniek in Barendrecht en was daarvoor jarenlang directeur van het voormalige Zuiderziekenhuis in Rotterdam.

Spullen

Nu wil een groep van 23 donorkinderen, die wordt bijgestaan door Stichting Donorkind en Defence for Children, in een civiele procedure een dna-test afdwingen. De rechter heeft in deze zaak eerder toestemming gegeven om beslag te leggen op spullen van de man waar dna op zit: onder meer een tandenborstel, neustrimmer en een steunkous. De rechter beslist vandaag of dat materiaal mag worden gebruikt voor onderzoek.

Volgens Karbaats weduwe is er geen enkel concreet bewijs dat de arts met eigen zaad kinderen heeft verwerkt. Ze wil niet dat er een dna-onderzoek wordt gedaan.

Dna-onderzoek

Vorige week werd bekend dat 18 donorkinderen vrijwel zeker de biologische kinderen zijn van Karbaat. Dat onderzoek is gedaan met het dna van een wettig kind van de oud-directeur die daarvoor toestemming heeft gegeven. Een 100 procent-bevestiging is alleen mogelijk als het er dna-onderzoek mag worden met de tandenborstel, neustrimmer en steunkous.