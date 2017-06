Ervaren Dani Alves bloeit op bij Oude Dame

In de heenwedstrijd in Stade Louis II bereidde Alves beide treffers van Gonzalo Higuaín voor en in de terugwedstrijd in Turijn was hij ook betrokken bij beide doelpunten. Hij bracht Mario Mandzukic in stelling voor de eerste goal en zorgde met een prachtige volley zelf voor de tweede goal.

'Beetje gek, maar fantastische prof'

"In het begin had hij het moeilijk," bevestigde verdediger Giorgio Chiellini, "maar hij is gegroeid. Bovendien is hij een warme persoonlijkheid: altijd vrolijk, altijd lachen, altijd in de hoogste versnelling. Voor onze cultuur lijkt hij misschien een beetje gek, maar hij is een fantastische professional."