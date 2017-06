Ook dieselfraude bij Audi, 24.000 auto's teruggeroepen

De Duitse minister van Transport zegt dat autofabrikant Audi schuldig is aan het gebruik van zogenoemde sjoemelsoftware. Zo'n 24.000 dieselauto's van het model A7 en A8 zijn teruggeroepen.

Met speciale software werden emissietesten gemanipuleerd, zegt minister Alexander Dobrindt. De betreffende modellen zouden in werkelijkheid tweemaal de toegestane hoeveel stikstofoxide (Nox) uitstoten.

Het ministerie geeft Audi tot 12 juni de tijd om met een uitvoerbare oplossing te komen voor de dieselfraude. De autofabrikant zegt dat het updaten van de software in juli begint. Zo'n 14.000 van de betreffende A7's en A8's zijn in Duitsland verkocht. Het is onduidelijk of, en zo ja hoeveel, er in Nederland zijn verkocht.

Topmannen onder de loep

De aanklacht hing al een tijdje in de lucht. In maart vielen honderd rechercheurs onder meer het Audi-hoofdkantoor in Ingolstadt binnen. Toen werd duidelijk dat verschillende topmanagers van het Volkswagen-concern (waar Audi onderdeel van is) onder verdenking staan.

VW-topman Matthias Müller is inmiddels op het matje geroepen bij het ministerie in Berlijn, meldt persbureau Reuters.

Zusterbedrijf Volkswagen heeft vanwege 'dieselgate' ruim 22 miljard euro betaald aan schadevergoedingen en schikkingen in de VS. In 2016 beweerde de Süddeutsche Zeitung dat Audi de bron is van het sjoemelsoftwareschandaal.