OM onderzoekt uitspraken Geert Wilders in Oostenrijk

Het OM in Den Haag kijkt op verzoek van Oostenrijk naar de toespraak die PVV-leider Geert Wilders in 2015 in Wenen hield, meldt het AD.

Wilders was daar op uitnodiging van de Oostenrijkse partij FPÖ. Hij zei dat de islam "een ideologie van oorlog en haat is". Verder zei de PVV-leider dat de islam mensen oproept terroristen te zijn en dat de Koran daar geen twijfel over laat bestaan.

Een Oostenrijkse moslimorganisatie deed aangifte tegen Wilders. Het OM in Wenen besloot vervolgens tot een gerechtelijk vooronderzoek.

Rechtshulpverzoek

Een justitiewoordvoerder uit Wenen zegt nu in het AD dat Oostenrijk heeft besloten Wilders niet te vervolgen. De zaak is uit praktische overwegingen over gedragen aan de collega's in Nederland.

Het OM in Den Haag bevestigt in de krant dat er contact is geweest met Oostenrijk: "Wij hebben een rechtshulpverzoek ontvangen en bestuderen dat nu."