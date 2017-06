Canadese verpleegkundige bekent moord op acht bejaarden

Wettlaufer verklaarde dat ze deels handelde uit woede over haar carrière en persoonlijke omstandigheden. Ze kampte met sterke behoeftes om iemand te doden. "God zei tegen haar: dit is degene", citeerde een officier van justitie uit het politierapport.

Een van de slachtoffers was een 84-jarige alzheimerpatiënt. "Het was zijn tijd om te gaan", zei de verzorgster in haar verklaring. Na de fatale injectie voelde het "als een last die van mijn schouders viel".

Wettlaufer kan levenslang krijgen voor haar misdaden. De laatste keer dat er zo veel doden vielen in een Canadese moordzaak, was in 2006. Toen stonden vijf mannen terecht voor de moord op acht leden van een motorbende.