Dames Lyon winnen Champions League na penalty's

De dames van Olympique Lyonnais zijn voor de vierde keer winnaar geworden van de Champions League. In de finale in Cardiff won de ploeg na het nemen van strafschoppen van Paris Saint-Germain.

In een duel tussen teams die elkaar van haver tot gort kennen (al voor de derde keer in een maand troffen ze elkaar) waren de kansen eerlijk verdeeld. Ze werden echter niet benut, ook niet door de doorgaans zo trefzekere Eugénie Le Sommer (Lyon) en Cristiane (PSG). Zij scoorden allebei zes keer dit seizoen in de Champions League.

In de hoofdstad van Wales, waar zaterdag ook de finale van de Champions League voor mannen tussen Real Madrid en Juventus wordt gespeeld, bleven doelpunten uit in de reguliere speeltijd en de verlenging.