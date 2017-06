Onbedoeld gevangen vis ligt straks in supermarkten

Schar, wijting en steenbolk: weinig populaire vissen die maar zelden op de Nederlandse eettafel belanden. Ze worden als bijvangst veel opgevist, maar weinig opgegeten. Daar willen supermarktketens Plus, Dekamarkt en Landmarkt nu verandering in brengen.

De bedrijven maken vandaag bekend bijvangstvis in hun supermarkten te gaan verkopen. Hoeveel van de vis ze zullen aanbieden, en in welke vorm, is nog niet duidelijk. Maar milieuorganisatie Good Fish Foundation, mede initiatiefnemer van het plan, is alvast erg blij.

Jaarlijks wordt er naar schatting van de organisatie ruim 70 miljoen kilo vis onbedoeld uit de Noordzee gehaald als bijvangst van de visserij naar tong en schol. Er is geen vraag naar de onbekendere soorten, dus worden ze vervolgens vaak weer teruggegooid, waarna een groot deel sterft.

Lekkere vis

Voor de visstand zal het dus nu nog niet uitmaken of de bijvangst wordt opgegeten of niet, geeft een woordvoerder van Good Fish Foundation toe. Maar uiteindelijk moet de verkoop van de vis in de supermarkt wel degelijk voor minder verspilling in de visserij zorgen.

"Als we vissen als schar meer gaan eten, kunnen vissers meer verdienen aan deze soorten en hoeft er minder hard op tong en schol gevist worden. Dan zal er ook minder bijvangst zijn. En het is lekkere vis."