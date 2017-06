De crimineel gebruikt steeds zwaardere wapens

Een belangrijk deel van de zware wapens komt uit de Balkanlanden, waar er honderdduizenden circuleren. Door de open grenzen is het eenvoudig om deze wapens naar andere landen te smokkelen. De politie schrijft dat er weinig zicht is op tussenhandelaren, die de wapens doorverkopen in Nederland.

Ook op het zogenoemde dark web wordt volop in wapens gehandeld. Die worden soms in onderdelen met de post verstuurd, waarna criminelen ze zelf in elkaar zetten. Controle op postpakketten is er nauwelijks, staat in het rapport.