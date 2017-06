Obama en Europese leiders veroordelen terugtrekken 'Parijs'

Voormalig president Obama veroordeelt de beslissing van de regering-Trump om de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. "De VS komt in een rijtje met een handvol landen die de toekomst afwijzen", zegt hij.

Premier Rutte zegt het besluit van Trump te betreuren. Hij denkt dat het zonder deelname van de VS moeilijker wordt om de doelstellingen van Parijs te halen. "De rest van de wereld blijft pal achter het akkoord staan. Ook Nederland zal zich volledig voor het klimaatakkoord blijven inzetten."

De burgemeester van Parijs noemt het terugtrekken van de VS "een misstap met rampzalige gevolgen". Tim Kaine, voormalig running mate van presidentskandidaat Hillary Clinton, vindt dat Trump een "ongelofelijk gebrek heeft aan geloof in Amerikaanse innovatie". Voormalige vice-president Al Gore noemt de actie roekeloos. "De beslissing van Trump is in conflict met wat de meerderheid van de Amerikanen wil van hun president."

Verschillende Amerikaanse steden hebben al aangekondigd door te gaan met het Parijs-akkoord. "We hebben laten zien dat je banen kunt creëren en uitstoot kunt verminderen. Dat blijven we doen", zegt de burgemeester van Chicago.

Musk en Europa

Tesla-oprichter Elon Musk stapt als reactie op Trumps besluit uit een belangrijke adviesraad van de president. "Klimaatsverandering is echt. Deze beslissing is slecht voor de VS en de wereld."

Eurocommissaris Miguel Arias Cañete van Klimaat en Energie spreekt van een "trieste dag". "De wereld kan rekenen op Europa voor leiderschap tegen de klimaatsverandering."

De Duitse bondskanselier Merkel zegt door te gaan om "de aarde te redden". Ze wijst het besluit van Trump af. Ook de Fransen en Italianen zijn tegen het besluit van Trump.